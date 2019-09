Nuovi sviluppi nel caso Astori. La procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione per il professor Francesco Stagno di Cagliari. Il medico è indagato per omicidio colposo nelle indagini sul decesso del capitano della Fiorentina, avvenuto il 4 marzo 2018. Stagno è nel registro degli indagati assieme al collega Giorgio Galanti, per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio.

