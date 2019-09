Morte Duccio Dini, onlus estromessa perché nata dopo i fatti

La onlus a nome di Duccio Dini non può essere parte civile nel processo da per i fatti del 10 giugno 2018, quando il 21enne venne travolto e ucciso a Firenze in via Canova durante un inseguimento tra rom. L'udienza nell'aula bunker da parte della Corte d'assise ha certificato l'estromissione con queste parole: "Non può qualificarsi come parte offesa o danneggiata dal reato - è stato spiegato dalla corte citando la Cassazione - un ente che è stato costituito in epoca successiva al fatto reato".

