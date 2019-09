Museo Leonardiano, rinnovata la biglietteria

Sabato 14 settembre alle ore 11 verrà inaugurata la nuova biglietteria del Museo Leonardiano, in piazza Leonardo da Vinci, all'intersezione con via Montalbano, in un immobile storico adiacente al Municipio.

I lavori sono stati ultimati in tempi molto rapidi, con l'obiettivo di aprire i nuovi locali nel corso del 2019, anno delle Celebrazioni per il quinto centenario della morte di Leonardo. L'intervento rientra nel più grande progetto di valorizzazione della via Montalbano.

Un percorso iniziato con l'apertura dell'Ufficio turistico due anni fa e che ora consente alla via situata nel cuore del borgo vinciano di diventare a tutti gli effetti la porta d'ingresso al circuito museale cittadino, costituito dal Museo Leonardiano, la casa natale del Genio ad Anchiano e degli altri musei di Vinci.

Per la sua realizzazione la somma complessiva dell'investimento è stato di 220mila euro, di cui 150mila finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze tramite il bando di rigenerazione urbana “Spazi Attivi”.

L'Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare a questo importante momento, nel corso del quale saranno esposte tutte le novità derivanti dal ricollocamento ed efficientamento del servizio di biglietteria.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Vinci