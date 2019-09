Nel doppiofondo del trolley nasconde 5 kg di eroina: arrestato all'aeroporto

Nell’ambito delle attività volte al contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti che transitano dall'aeroporto 'Galileo Galilei', i finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno sequestrato 5,1 kg di eroina, fermando un un cittadino della Lettonia (T. R. di 20 anni) in arrivo da Bruxelles. Il giovane, con un grosso trolley, ha tentato di evitare i militari ma non c'è riuscito. Dall'ispezione del bagaglio sono stati trovati due doppifondi (uno per lato), al cui interno era stato nascosto con maestria lo stupefacente. L'eroina, se rivenduta sul mercato, avrebbe fruttato circa 650mila euro. I finanzieri hanno arrestato il giovane corriere, per traffico di stupefacenti, trasferendolo alla casa circondariale di Pisa a disposizione della Procura della Repubblica.

