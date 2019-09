Palio delle Contrade, sfilate folcloristiche in notturna e Minipalio

Il settembre perignanese si accende con la tradizionale sfida che vede contrapposte le sei contrade nella lotta per la conquista dell'ambito cencio di Santa Lucia. Inizia sabato 14 settembre la trentacinquesima edizione del Palio delle Contrade a Perignano. Primo appuntamento è con la sfilata delle Contrade che vedrà, a partire dalle ore alle 21.00, i figuranti di ogni rione esibirsi lungo le strade del paese. Un momento molto atteso che ogni anno regala tante sorprese ed emozioni. La sfida prosegue domenica 15 quando si disputerà il Minipalio, un appuntamento che, a partire dalle ore 16.00, vedrà impegnati i più giovani nel confronto in stile giochi senza frontiere per far vincere la propria squadra. Ma per arrivare al momento più atteso e conclusivo della manifestazione, il Palio delle Contrade, si dovrà attendere il prossimo weekend: sabato 21 settembre alle 21.00 . I Capitani con le loro squadre si contenderanno lo storico Cencio di Santa Lucia sfidandosi al gioco della Bilancia in Piazza Berlinguer.

Fonte: Ufficio Stampa

