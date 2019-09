Riparte il minibasket in casa Use, Stefano Calandra nuovo responsabile

Con tante novità e l'entusiasmo di sempre, riparte la stagione del minibasket biancorosso. Lunedì prossimo è in programma l'inizio dei corsi, mentre l'opening day ufficiale si avrà sabato 21 settembre. La prima, importante novità, riguarda la conduzione tecnica. Nuovo responsabile minibasket è infatti Stefano Calandra, una faccia conosciuta al Pala Sammontana visto che è nello staff biancorosso ormai da alcune stagioni. Stefano ha iniziato il cammino da istruttore minibasket a Cerreto Guidi sei anni fa, quasi per caso, e da lì è nata una passione che prosegue ancora oggi. Dopo l'esperienza da responsabile sempre a Cerreto, ecco l'arrivo a casa Use dove ha cominciato col progetto scuole e una squadra minibasket, oltre agli Under 13 cerretesi. L’anno scorso una parentesi a Chiesina alla guida del gruppo Aquilotti e la promozione ad allenatore della prima squadra di Cerreto in Promozione. Ed ora la decisione di affidare a lui la responsabilità del minibasket biancorosso, la base sulla quale tutta la società poggia ormai da tantissimi anni, un incarico che Calandra ha accettato col consueto entusiasmo. Lunedì si comincia in attesa della grande festa di apertura di sabato 21.

Ecco tutti gli orari nuovi del minibasket ed i relativi istruttori:

2014 PULCINI

Mercoledì 18.00-18.00 Lazzeri Bis

Venerdì 18.00-19.00 Lazzeri

Istruttori: Giacomo Bagni, Illyas Kamal e Lapo Chiarugi

2013 PULCINI

Martedì 17.00-18.00 Pala Sammontana

Giovedì 17.00-18.80 Pala Sammontana

Istruttori: Stefano Calandra e Giacomo Bagni

2012 SCOIATTOLI

Lunedì 17.00-18.00 Pala Sammontana

Mercoledì 18.00-19.00 Lazzeri Bis

Istruttori: Alice Dallarmi e Laura Manetti

2011 SCOIATTOLI

Martedì 17.30-18.30 Lazzeri Bis

Giovedì 18.00-19.00 Lazzeri Bis

Istruttori: Daniela Chiari e Laura Manetti

2010 Bianco AQUILOTTI

Lunedì 18.00-19.00 Pala Sammontana

Giovedì 17.00-18.00 Lazzeri Bis

Istruttori: Tommaso Cappa e Claudio Contardi

2010 Rosso AQUILOTTI

Lunedì 19.00-20.00 Pala Sammontana

Mercoledì 19.00-20.00 Lazzeri Bis

Istruttori: Luca Tognelli, Lorenzo Masoni e Lapo Chiarugi

2009 AQUILOTTI

Lunedì 18.00-20.00 Pontormo

Mercoledì 18.30-19.30 Pala Sammontana

Venerdì 19.00-20.00 Lazzeri Bis

Istruttori: Stefano Sani e Alice Dallarmi

2010 2009 2008 rosa

Martedì 18.00-19.00 Pala Sammontana

Giovedì 17.00-18.30 Pontormo

Istruttori: Giacomo Bagni e Tay Madonna

2008 Bianco ESORDIENTI

Martedì 15.00-16.30 Pala Aramini

Giovedì 18.30-20.00 Pontormo

Sabato 10.30-12.00 Lazzeri Bis

Istruttori: Stefano Sani e Lorenzo Masoni

2008 Rosso ESORDIENTI

Martedì 18.30-20.00 Busoni

Giovedì 18.30-20.00 Pontormo

Sabato 9.00-10.30 Lazzeri Bis

Istruttori: Stefano Calandra e Luca Tognelli

2011 | 2012 | 2013 SOVIGLIANA

Lunedì 18.00-19.00 Sovigliana

Giovedì 17.00-18.00 Sovigliana

Istruttore: Luca Tognelli, Stefano Calandra e Kamal Illyas

2009 | 2010 SOVIGLIANA

Martedì 18.00-19.00 Sovigliana

Giovedì 18.00-19.00 Sovigliana

Istruttore: Luca Tognelli e Kamal Illyas

Fonte: Use - Ufficio Stampa

