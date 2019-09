Tubo rotto nella notte: allagamenti e traffico bloccato a Scandicci

Tecnici di Publiacqua e squadre di Vigili del Fuoco al lavoro in piazza Marconi a Scandicci dalle primissime ore di giovedì 12 settembre 2019, per risolvere la rottura di un tubo che ha causato allagamenti sulla strada e nelle proprietà che si affacciano sulla piazza. A causa degli allagamenti anche il traffico su piazza Marconi - che si trova sulla direttrice tra le colline di Scandicci e Torregalli - è bloccato fino alla soluzione del problema. Sul posto il Sindaco Sandro Fallani. La situazione è gestita anche da Polizia Municipale, Carabinieri, e dalla Protezione Civile del Comune di Scandicci.

Alle 8.30 piazza Marconi è stata riaperta al traffico in direzione di Firenze, mentre resta chiusa per i veicoli che viaggiano verso Vingone e le colline di Scandicci per consentire i lavori di riparazione del tubo. Il guasto ha causato allagamenti sulla strada e nelle proprietà che si affacciano sulla piazza. I tecnici di Publiacqua assieme a squadre di Vigili del Fuoco si sono messi al lavoro fin dai primi momenti per risolvere la situazione; sul postoil Sindaco Sandro Fallani, assieme a Polizia Municipale, Carabinieri, e alla Protezione Civile del Comune di Scandicci.

La nota di Publiacqua

Informiamo i cittadini del Comune di Scandicci che alle ore 4.30 circa di questa mattina si è verificata la rottura della tubazione DN 200 (diametro di 20 cm) in Piazza Guglielmo Marconi. I nostri tecnici sono già sul posto per l’intervento di riparazione e per sezionare la rete in modo da limitare al massimo le mancanze d’acqua che al momento riguardano le utenze della stessa Piazza Marconi e di via di Scandicci Alto (fino all’incrocio con via Makarenko). La situazione tornerà a normalizzarsi alla fine dell’intervento prevista tra il tardo pomeriggio e la serata.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta creando loro.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

