Servizio Civile Toscana, Confcooperative propone 93 posti in tutta la regione

C’è tempo fino al 10 ottobre per partecipare alla selezione dei giovani del servizio civile universale: Confcooperative Toscana propone ai ragazzi dai 18 ai 28 anni sei progetti e un totale di 93 posti.

L’occasione giusta per dare il proprio contributo con azioni concrete per la comunità e il territorio e per acquisire competenze utili al proprio futuro in diversi settori grazie alla modalità dell’”imparare facendo” sostenuta da una formazione specifica.

I progetti di Cofcooperative riguardano infatti il settore dell’assistenza ai minori, agli anziani, ai disabili o ai malati e l'ambito dell’animazione dei giovani e si svolgono, grazie alla diffusione delle attività delle cooperative, in varie zone della Toscana.

In particolare per i giovani volontari che decidono di fare il servizio civile con Confcooperative c’è la possibilità di operare in nidi d’infanzia, scuole d’infanzia e servizi per l’infanzia a Prato, Firenze e Pisa con il progetto “Il gatto e la volpe”; nelle strutture residenziali per bambini e ragazzi con disagio familiare a Firenze, Arezzo e Lucca con il progetto “Riferimenti comuni”, nell’assistenza agli anziani in provincia di Arezzo, Firenze e Pisa con “Anziani più”, nell’assistenza ai disabili a Firenze, Lucca, Siena e Pisa con “Abilità condivise”, nell’ambito delle attività di animazione per bambini e ragazzi a Prato e Firenze con “Animare la gioventù”, infine nelle sedi della Misericordia di Firenze e negli Ambulatori con “Il nostro soccorso”.

Il bando per la selezione e le schede dei progetti di Confcooperative Toscana per cui è possibile fare domanda sono consultabili sul sito www.toscana.confcooperative.it.

Tutti i cittadini italiani, di altri paesi dell’Unione Europea o di un paese extra Unione Europea regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda), in possesso dei requisiti previsti dal bando, potranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 14 del 10 ottobre 2019 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Uno sportello gratuito è a disposizione su prenotazione (mail a serviziocivile.toscana@confcooperative.it) tutti i lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 di chi ha bisogno di un aiuto per presentare la sua candidatura ai progetti di Confcooperative Toscana.

I giovani interessati possono contattare Confcooperative Toscana – Via Vasco de Gama, 25 Firenze - 055 3905600 - 366.6065924 - serviziocivile.toscana@confcooperative.it per informazioni e chiarimenti.

Fonte: Confcooperative Toscana

