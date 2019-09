Siena esce dalla Rete Ready, lo annuncia Sena Civitas

Il Circolo Sena Civitas apprende con soddisfazione che in data odierna la Giunta del Comune di Siena delibererà l’uscita del Comune dalla Rete Ready, un passo che sancisce la volontà di volersi occupare e preoccupare di tutte le forme di discriminazione, senza percorsi “privilegiati” dalla forte connotazione ideologica.

La delibera è evidentemente connessa alla mozione che il nostro Consigliere Pietro Staderini aveva inoltrato nei giorni scorsi al Consiglio Comunale e che sarebbe stata posta all’ordine del giorno nella prossima seduta di fine mese. La mozione era stata ripresa da diversi soggetti a livello nazionale che avevano sottolineato il fatto che mentre altre Giunte comunali a guida centro-destra avevano già assunto una decisione analoga all’indomani della loro formazione, a Siena dopo un anno e mezzo non si fosse arrivati alla medesima determinazione.

Anche in questo caso, quindi, il Circolo Sena Civitas ha assolto al proprio compito di stimolo all’interno della maggioranza che lealmente sostiene al fine di promuovere decisioni in linea con i valori e gli orientamenti dell’elettorato moderato che rappresenta.

Sena Civitas

