Spi Cgil Firenze a Vinci con l'evento 'Nel terriorio del Genio'

Il 13 settembre la Spi Cgil Firenze sarà al Comune di Vinci per parlare di Leonardo e del territorio dell'Empolese Valdelsa ai nostri giorni, per l’anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci. Un’occasione speciale per la zona dell’Empolese Valdelsa, territorio di origine del Genio.

Anche lo Spi Cgil Firenze ha voluto dedicare un’iniziativa alla ricorrenza che partirà dalla storia della terra Genio di Vinci per parlare del territorio natale di Leonardo ai nostri giorni.

“Nel territorio del Genio” si svolgerà il 13 settembre al Teatro di Vinci.

Questo il programma della mattinata:

ore 10:00 Introduzione di RUBEN COCCI – Segretario Spi Cgil Vinci – Cerreto Guidi

ore 10:15 Saluto del Sindaco di Vinci GIUSEPPE TORCHIA

ore 10:30 Avvocato NICOLA BARONTI – Il territorio di Vinci e la Storia di Leonardo – Dove è nato e cresciuto il Genio

ore 11:30 Conclusioni di MARIO BATISTINI Segretario Generale SPI CGIL FIRENZE – Il territorio ai giorni nostri.

