Sportello Tari Empoli si sposta all'Ecocentro di Alia

Lo sportello Tari di Empoli si trasferisce: da Lunedì 16 Settembre non sarà più in via di Garigliano 1 ma sarà operativo presso l’ Ecocentro in via del Castelluccio, sempre ad Empoli. Oltre alla gestione delle pratiche Tari, presso il nuovo sportello fisso sarà possibile anche ritirare direttamente i contenitori per le raccolte differenziate (nuovo kit, sostituzioni e aggiunte). Solo per i contenitori carrellati più grandi, con volumetria superiore a 50 lt, e per la compostiera rimane obbligatoria la prenotazione tramite Call Center.

Il nuovo Sportello Tari e consegna contenitori di via del Castelluccio osserverà il seguente orario di apertura: da Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 12.30; il Martedì ed Giovedì aperto anche in orario pomeridiano, dalle 15.30 alle 18.30.

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione il Call Center di Alia Servizi Ambientali, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure il form web “Dillo ad Alia”.

