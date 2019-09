Stazione Ponte a Elsa, Lega: "Basta con degrado e insicurezza"

In merito alle segnalazioni uscite oggi (giovedì 12 settembre) riguardo le "problematiche di sicurezza e di degrado" della stazione di Ponte ad Elsa, la Lega Salvini Empoli ribadisce "l'importanza di riqualificare l'edificio e di dotarlo di telecamere di sicurezza".

"Durante la campagna elettorale ci eravamo già occupati di queste problematiche e avevamo promesso di intervenire facendo pressione anche su Regione Toscana e Ferrovie se avessimo vinto le elezioni, potenziando i collegamenti ferroviari da e per la stazione, per farla diventare quel "nodo strategico" di viabilità per merci e persone tra la Valdelsa e Terrafino, come sollecitato anche da Confindustria Empolese Valdelsa. Quindi è necessario che l'amministrazione comunale di Empoli intervenga subito per far cessare questa situazione di degrado e per garantire un servizio ferroviario adeguato alla cittadinanza e alle imprese" dichiara il capogruppo Picchielli.

Fonte: Lega Salvini Empoli

