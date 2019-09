Tavolo della sicurezza, Lega Pontedera: "Usare Daspo urbano"

Questo pomeriggio si terrà il cosiddetto “Tavolo della Sicurezza”, un incontro tra capigruppo consiliari al quale sono invitati anche i rappresentanti delle forze dell’ordine cittadine per discutere sul tema sicurezza.

Negli anni scorsi i consiglieri Pandolfi e Barabotti avevano chiesto di rendere i cittadini partecipi in alcuni Consigli Comunali per ascoltare le problematiche relative alla sicurezza. La maggioranza ha preferito instaurare un incontro più ristretto, ci auguriamo che questi incontri siano produttivi e che abbiano davvero lo scopo di far fronte ai grandi problemi di sicurezza che Pontedera presenta.

“Primo tra tutti il quartiere Stazione, una delle zone che oggi necessita di interventi rapidi ed efficaci come la creazione di un presidio di Polizia Municipale che metta a disposizione una pattuglia che sorvegli la zona e possa rispondere prontamente alle emergenze quotidiane. – commenta Rebecca Stefanelli, capogruppo della Lega – Uno strumento che viene poco utilizzato è il DASPO urbano, che avrebbe un forte impatto nella zona della Stazione perché permette di emanare un ordine di allontanamento rivolto a chi è in stato di manifesta ubriachezza, a chi pone in essere atti contrari alla pubblica decenza o svolga attività di parcheggiatore abusivo.

È opportuno, inoltre, predisporre una serie di controlli abitativi per verificare quante persone effettivamente occupano gli appartamenti dati in locazione, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e per evitare il sovraffollamento dei locali. Infine, l’incremento di telecamere di sorveglianza e l’intensificazione dell’illuminazione rappresentano due interventi che riteniamo indispensabili, ma è necessario che le telecamere siano funzionanti e ad alta definizione affinché

permettano davvero di identificare chi viene filmato. Ormai gli episodi di violenza e spaccio sono diventati all’ordine del giorno e l’Amministrazione non può mostrarsi silente di fronte a una simile emergenza.”

Lega Pontedera

Tutte le notizie di Pontedera