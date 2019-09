Terremoto fa crollare edificio: l'esercitazione dei vigili del fuoco a Livorno

Nella giornata odierna, presso il cantiere ex concessionaria Fiat viale Petrarca a Livorno, si è svolta un'importante esercitazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dove veniva simulato un crollo di un edificio a causa del sisma.

Sul posto intervenivano le squadre dei vigili del fuoco, le unità cinofile dei vigili del fuoco, il carro AF/UCL (Unità di Crisi Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso).

Sul posto ha operato personale della Croce Rossa, Sezione di Livorno, che ha assicurato il soccorso sanitario alle vittime (simulate).

Si è trattato di una importante occasione per testare le metodologie USAR (Urban Search And Rescue) di ricerca persona sotto macerie, in uno scenario assolutamente realistico.

