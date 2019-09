Arrestato 28enne nigeriano per spaccio di eroina:i carabinieri del Norm di Scandicci lo hanno seguito lungo la tratta T1 della tramvia nella mattina di ieri, mercoledì 11 settembre. Dopo il controllo, sono state trovate addosso a lui 20 dosi di eroina pronte allo spaccio. Dopo le verifiche sanitarie, per certificare che non avesse ingerito ovuli o dosi, l'uomo è stato arrestato. Dopo la notte trascorsa in camera di sicurezza, quest'oggi si terrà il processo per direttissima.

