Unicoop Firenze per Corri la vita 2019, spesa solidale contro il tumore al seno

Continua anche per il 2019 la collaborazione fra Unicoop Firenze e Corri la Vita, la manifestazione ideata per contribuire a realizzare e qualificare le strutture pubbliche fiorentine dell’area fiorentina specializzate nella lotta contro il tumore al seno.

Per la diciassettesima edizione di Corri la Vita, il contributo di Unicoop Firenze arriverà attraverso la vendita di prodotti specifici che soci e clienti potranno acquistare dal 12 al 29 settembre 2019 in tutti i Coop.Fi (104 punti vendita in sette province toscane, qui l’elenco https://www.coopfirenze.it/punti-vendita).

Dal 12 al 29 settembre infatti la cooperativa destinerà a Corri la Vita il 5% delle vendite di frutta e verdura fresca Vivi Verde, il marchio Coop che identifica la gamma di prodotti amici dell’ambiente, che, grazie alla scelta di metodi di coltivazione biologici, sono vincenti anche per la salute. Anche la scelta di frutta e verdura va nella direzione di valorizzare il consumo di alimenti sani e fondamentali per la prevenzione di molte malattie.

Rispetto al 2018 si allunga il periodo di sostegno di Unicoop Firenze a Corri la vita: i giorni dedicati a sostenere l’impegno delle strutture specializzate nella lotta contro il tumore al seno passano da una settimana a oltre due settimane.

Il sostegno della cooperativa a Corri la vita arriva inoltre dalla partecipazione di un nutrito numero di dipendenti che domenica 29 settembre parteciperanno alla corsa come squadra Unicoop Firenze.

