UniPi, in mostra le Cinquecentine della Biblioteca di Italianistica e Romanistica

Fino al 18 ottobre, la Biblioteca di Italianistica e Romanistica dell’Università di Pisa in Piazza Torricelli ospita una mostra con una selezione di Cinquecentine sul tema “Lettere e scienze”, con autori quali Ippocrate, Tolomeo, Plinio, Castiglione, con esposta anche l’edizione facsimile del manoscritto Palatino 313 della Divina Commedia (XV sec.). L’iniziativa, promossa in occasione del XXIII Congresso dell'ADI, l’Associazione degli Italianisti, in programma a Pisa dal 12 al 14 settembre, vuole rendere omaggio al professor Piero Floriani, l’insigne studioso di Letteratura italiana dell’Università di Pisa scomparso lo scorso ottobre.

Nei giorni del convegno, dalle 8.30 alle 20.00 del 12 e 13 settembre, sarà esposto al pubblico e si potrà sfogliare il prezioso volume “L’Orlando furioso nello specchio delle immagini” con più di cento immagini che nel corso del tempo hanno illustrato e interpretato il capolavoro ariosteo. La mostra sarà aperta fino al 18 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 20.00, l’ingresso è liber

