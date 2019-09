Al Maggio Fiorentino due spettacoli a prezzo ridotto per i cittadini di Figline e Incisa Valdarno

Su richiesta del Comune di Figline e Incisa Valdarno, e degli altri Comuni dell’area fiorentina che hanno aderito al progetto Maggio Metropolitano, anche quest’anno il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha deciso di riproporre la visione di due suoi spettacoli a prezzo ridotto.

Si tratta dell’opera “La Traviata”, in scena sabato 21 settembre alle 15,30, e di “Pagliacci, noi 2,4”, in programma mercoledì 25 alle 20. In entrambi i casi, i biglietti sono in vendita a 15 euro. Per assistere alle opere e usufruire di questa promozione, però, è richiesta la prenotazione a nome del Comune di Figline e Incisa Valdarno, contattando l’Ufficio Cultura al numero 055.9125247 (tutte le mattine dalle 9 alle 13; il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18) oppure scrivendo all’indirizzo c.benedetti@comunefiv.it .

Sarà necessario indicare: il titolo dell’opera di interesse; il numero di biglietti richiesti e il nome degli spettatori; un recapito telefonico.

Per assistere a "La Traviata", c'è tempo fino a mercoledì 18 per prenotarsi. Per “Pagliacci, noi, 2,4” verranno accettate prenotazioni fino al 22 settembre.

La partecipazione è garantita solo fino ad esaurimento posti; pertanto, sarà cura dell’ufficio Cultura comunicare l’effettiva disponibilità di biglietti. Solo dopo la conferma dell’avvenuta prenotazione, si potrà procedere con l’acquisto presso la biglietteria del Maggio Musicale Fiorentino, aperta in piazzale Vittorio Gui 1 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18. I biglietti possono essere ritirati anche la sera dello spettacolo, fino a 30 minuti prima del suo inizio.