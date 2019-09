Al Mipel si festeggiano i 65 anni di Sapaf Atelier 1954: azienda fiorentina protagonista a Milano

Sessantacinque anni spesi a tenere alto il valore del Made in Italy nel settore della pelletteria. Quello di Sapaf Atelier 1954 è un traguardo che non si raggiunge tutti i giorni. Per questo Andrea Calistri alla guida, insieme alla moglie e ai due figli, dell’impresa fondata nel 1954 dai suoi genitori, ha voluto celebrare la ricorrenza negli spazi del Mipel (Quartiere Espositivo Fieramilano-Rho | pad. 10 | 15-18 settembre), la più importante fiera internazionale per il mondo della pelletteria.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 settembre (ore 16.30) negli spazi della Top Buyer lounge: l’evento includerà un momento istituzionale con l’intervento del presidente Mipel Franco Gabbrielli e di Andrea Calistri, Maestro Artigiano e titolare di Sapaf Atelier 1954. Un evento che intende rendere omaggio alla propria storia, ma anche manifestare la voglia di fare impresa di qualità che anima anche la terza generazione della famiglia Calistri: per questo, nell’occasione, sarà presentata anche la collezione “Celebrity”, riedizione di un modello storico dei primi anni ’60 di Sapaf Atelier 1954.

L’evento accoglierà anche il progetto “Blogger per un giorno”, realizzato in collaborazione con Mita - Made in Italy Tuscany Academy di Scandicci (Firenze). Alcune studentesse dell’istituto sfileranno e si faranno fotografare con le borse della collezione Celebrity, coordinate da Flaminia Fiorucci per l’occasione “brand ambassador” di Sapaf Atelier 1954. Mita si trova a Scandicci ed è un istituto tecnico superiore altamente professionalizzante nell’ambito delle professioni tecniche per la moda, fornendo ai giovani le competenze necessarie per portare avanti il Made in Italy nel mondo.

A seguire, sarà servito un aperitivo per tutti i partecipanti, con le bollicine di San Gregorio Azienda Agricola.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze