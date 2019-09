Antipasto di campionato per la nuova Scotti

Dopo le prime due amichevoli contro squadre di A2, sabato sera la Scotti affronta per la prima volta una pari-categoria. Sabato alle 18 al Pala Sammontana va infatti in scena il derby contro Lucca ed è inutile dire che, seppur si tratti di un'amichevole, la gara è attesa con curiosità per vedere per la prima volta un antipasto di quella che sarà la nuova stagione. Nelle prime due gare la squadra ha viaggiato a corrente alternata ed è anche per questo che la sfida di sabato dirà qualcosa di più sulla condizione delle biancorosse

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

