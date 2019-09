Aoup in tv, 'Presa Diretta' a Cisanello e Santa Chiara

Ci sarà anche l’Aoup lunedì sera in televisione, in prima serata su Rai Tre, nella puntata della trasmissione "Presa Diretta" condotta da Riccardo Iacona e dedicata alla sostenibilità del servizio sanitario nazionale.

Titolo: "La battaglia della salute", per dimostrare quanto sia importante, prezioso e da salvaguardare il nostro sistema sanitario nazionale e come, per ragioni spesso economiche, sia spesso a rischio. Verranno portati esempi virtuosi con percorsi di eccellenza da ospedali di tutt’Italia per diffondere il messaggio che un servizio sanitario efficiente e uniforme in tutto il Paese deve essere possibile e deve rappresentare la sfida del futuro.

La troupe che ha visitato i due presidi ospedalieri di Cisanello e Santa Chiara nel mese di maggio, composta dal giornalista Danilo Procaccianti e dal filmaker Raffaele Manco, ha scelto di raccontare tre realtà: la cura delle patologie tiroidee per le quali Pisa è attrattiva a livello nazionale e internazionale da diversi decenni, la chirurgia robotica multidisciplinare che rappresenta un polo all’avanguardia di elevata tecnologia e specializzazione e la novità dell’Open access, la nuova modalità di offerta delle prime visite specialistiche ambulatoriali per abbattere le liste di attesa.

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa

