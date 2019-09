Aperitivo Rosa, raccolti fondi per la ricerca contro il tumore mammario

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, sabato 7 settembre scorso si è svolta in piazza IV novembre la seconda edizione dell’Aperitivo Rosa, evento volto alla raccolta di fondi per la ricerca contro il tumore mammario.

L’idea ha visto questo anno un ampio gruppo di donne collaborare unitamente con gioia ed entusiasmo al progetto, costruendo una solida base per il futuro di questa iniziativa.

La serata, con il Patrocinio del Comune di Lamporecchio, ha avuto lo scopo di sensibilizzare la popolazione verso la ricerca contro il carcinoma mammario, e di raccogliere fondi per l’Associazione Annastaccatolisa ONLUS, associazione che si occupa di sostegno alla ricerca, alla cura e alla prevenzione dei carcinomi mammari.

Nell’occasione è stata inaugurata, all’interno del Progetto “La rete delle Panchine Rosa”, la panchina rosa di Lamporecchio, che sarà collocata davanti la Casa della Salute di Lamporecchio proprio come monito sull’importanza della prevenzione oncologica.

Questa iniziativa nasce per sensibilizzare non solo le donne ma tutta la collettività̀sul tema della prevenzione del tumore al seno, ricordando l’importanza di prendersi cura ogni giorno della propria salute e di non dimenticare quanto sia fondamentale la prevenzione per permettere, nei casi di risposta positiva, di effettuare una diagnosi precoce.

La serata, animata dalla musica anni ‘80 e ‘90 dei Discophrenia, è stata piena di allegria e divertimento ma anche ricca di emozioni, soprattutto quando la signora Roberta Romani, presidente dell’associazione Annastacatolisa Onlus e mamma di Anna Lisa Russo, giovane donna stroncata dal carcinoma mammario, ha inaugurato la panchina ricordando quanto ancora tanto c’è da fare per sconfiggere questa patologia oncologica.

I risultati della solidarietà sono stati davvero grandi:

- Donazione da parte dell’Associazione Intrecci Onlus che ha raccolto i contributi è di €2.700,00 a favore dell’Associazione Annastaccatolisa Onlus, contributo atto a finanziare una borsa di studio per la ricerca sul carcinoma mammario.

- Donazione a favore di Associazione Intrecci Onlus €500,00 alla quale vanno i nostri più calorosi ringraziamenti della serata per la preziosa collaborazione e per aver contribuito con realizzazione dei gadget donati alle donne presenti alla serata

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa con il loro affetto e la loro generosità e un ringraziamento speciale a tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questo evento che per noi è stato come la realizzazione di un sogno.

Per ulteriori informazioni sull’attività dell’Associazione Annnastacatolisa Onlus collegatevi al sito www.annastaccatolisa.org

Arrivederci al prossimo anno. Liuba Claudia Simona Andrea Letizia Valentina Carlotta Mariagrazia Isabella e Benedetta

