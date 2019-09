Arno Cup e Florence Rivers Festival, due giorni di grandi eventi

Sabato 5 ottobre alle ore 9.30 si comincia con una spettacolare invasione dell’Arno con decine e decine di imbarcazioni. Si svolgerà infatti sullo specchio del fiume presso il ponte da Verrazzano un grande raduno di barche di tutte le specialità: canoa, canottaggio, polinesiane, sup, dragon boats.

Tutti i partecipanti avranno un palloncino con il logo del Florence Rivers Festival e si muoveranno scendendo l’Arno fino alla pescaia di San Niccolò formando una suggestiva parata. Le barche che saranno in grado di superare l’ostacolo della pescaia, come le canoe da discesa e i sup, proseguiranno la loro discesa del fiume, passando sotto a Ponte alle Grazie e poi Ponte Vecchio e andando ancora avanti fino a raggiungere il Parco delle Cascine. Le altre invece compiranno il percorso inverso.

Alle ore 11 si svolgerà la gara di dragon boat riservata agli equipaggi amatoriali e alle Donne in Rosa, nel tratto di fiume antistante la Canottieri Comunali Firenze, tra il ponte da Verrazzano e San Niccolò.

Domenica 6 ottobre invece torna l’attesa Arno Cup, che fa un salto di qualità rispetto alla precedente edizione, quando le gare sono state disputate solamente nella categoria del Misto. Quest’anno le categorie, infatti, salgono a tre: Femminile; Maschile e Misto.

L’Arno Cup rientra nelle competizioni ufficiali della Federazione Italiana Dragon Boat e, per questo, si prevede un aumento delle squadre partecipanti, considerato anche il successo che la disciplina sta riscuotendo in tutto il paese. La Canottieri Comunali Firenze scenderà in acqua con un equipaggio per ciascuna categoria, annunciando la presenza di molti atleti e atlete che hanno conseguito importanti risultati nel corso della stagione 2019, non ultime le pagatrici Claudia Biricolti e Chiara Pisinicca, medagliate d’argento con la squadra nazionale azzurra agli ultimi campionati mondiali di dragon boat.

