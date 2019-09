Sei auto a fuoco nella notte tra Firenze e Scandicci: non è esclusa l'ipotesi dolosa

Sei auto sono andate a fuoco nella notte tra Firenze e Scandicci. Non si esclude l'ipotesi dolosa, così come l'ipotesi che ad agire possa essere stata la stessa persona. Il primo intervento dei vigili del fuoco è stato verso le 4.55 a Scandicci, in via Marzoppina. Qui tre auto sono rimaste coinvolte in un incendio. Il secondo intervento è stato alle 5.40 in via della Cernaia a Firenze, infine alle 5.55 i vigili del fuoco sono intervenuti in via XX Settembre, sempre a Firenze, per due auto incendiate. Nessuno è rimasto ferito.

Dalle prime indagini non è esclusa l'azione dolosa, ma al momento non ci sarebbero tracce evidenti di innesco. In via Marzoppina sembra che le fiamme siano partite da una vettura per poi propagarsi alle altre due parcheggiate vicino. Sul posto erano presenti anche i carabinieri.

Tutte le notizie di Firenze