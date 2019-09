Bollo auto, Bugliani (Pd): "Esentare le persone affette da cecità monoculare"

Via libera dell’Assemblea regionale all’introduzione dell’esenzione dal pagamento del bollo auto per le persone con cecità monoculare. E’ in sintesi questo l’obiettivo della mozione presentata in Aula dal consigliere del Pd in Regione Giacomo Bugliani, che ne è primo firmatario e che ha avuto il via libera a maggioranza dal Consiglio nell’ultima seduta. “Ampliare la platea dei casi di esenzioni per le carenze visive- spiega Bugliani- è necessario. Ad oggi – prosegue il consigliere Bugliani- le esenzioni sono previste solo per i soggetti affetti da cecità assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi. Riteniamo dunque opportuno che la Giunta si attivi in sede di Conferenza delle Regioni, affinché possano essere intraprese opportune iniziative perché l’esenzione venga estesa ad altri casi di cecità”. Nel suo intervento in aula Bugliani, illustrando l’atto sottoscritto anche dai colleghi Stefano Scaramelli e Fiammetta Capirossi ha ribadito “l’attuale carenza di potestà legislativa regionale riguardo l’esenzione del pagamento del bollo auto degli ipovedenti medio-gravi e lievi fra cui, appunto, coloro che sono affetti da cecità monoculare. Da qui la necessità della mozione per portare la questione all’attenzione del legislatore nazionale in tutte le sue più opportune sedi. Una battaglia di giustizia e di equità”.

Fonte: Gruppo PD - Consiglio regionale della Toscana

