Ceccardi, Lega: "Lotta interna al pd e nessun toscano tra viceministri e sottosegretari"

“Il governo giallo-rosso mostra già le prime e profonde fratture. È palese la resa dei conti interna al partito democratico tra zingarettiani e renziani sulle nomine dei sottosegretari.

Basta leggere le dichiarazioni dei parlamenti vicini a Matteo Renzi che stanno invadendo le agenzie stampa in questi minuti.

A fare le spese di questo teatrino della politica saranno alla fine i nostri cittadini toscani, visto che non ci sarà nessun esponente di governo a rappresentare la nostra regione”.

Ad evidenziare la spaccatura è l’europarlamentare Susanna Ceccardi, esponente della lega Toscana.

“Basta leggere le dichiarazioni della segretaria dei democratici Simona Bonafè o del sindaco di Firenze Dario Nardella -dichiara Ceccardi- per comprendere che è appena iniziata la notte dei lunghi coltelli tra le varie correnti del partito democratico. I renziani, che hanno voluto sostenere a tutti i costi questo governo per paura di non essere riconfermati dalla segreteria Zingaretti alle prossime elezioni, sono alla fine rimasti con un pugno di mosche in mano. Uno scontro impietoso che alla fine si riassume in una guerra di posizioni interna per avere poltrone e ruoli di potere in seno al nuovo governo, che non rappresenta la maggioranza del popolo italiano”.

“Siamo sempre più convinti -conclude Susanna Ceccardi- che la parola debba tornare il prima possibile alla gente, al popolo. Basta trame di palazzo. Torniamo a votare e mettiamo fine a questo triste spettacolo”.

Fonte: On. Susanna Ceccardi - Ufficio Stampa

