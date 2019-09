Cittadinanza onoraria di Prato per il vescovo emerito Franco Agostinelli

E' stata approvato all'unanimità nella seduta di ieri del Consiglio comunale il conferimento della cittadinanza onoraria al vescovo emerito Franco Agostinelli, proposta dal sindaco Matteo Biffoni. Anche il preventivo passaggio nella Commissione 1 Affari istituzionali presieduta da Antonio Facchi aveva ottenuto l'unanimità dei consensi: come spiega il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti, il conferimento dell'onorificenza a Monsignor Agostinelli avverrà in una seduta straordinaria in data da stabilire, in accordo con la Diocesi. Giovedì 26 settembre invece il nuovo vescovo di Prato Giovanni Nerbini sarà ospite del Consiglio comunale cittadino.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio stampa

