Il Club Scherma Cambiano riapre i battenti e rinnova lo staff tecnico

Il Club Scherma Cambiano apre la nuova stagione 2019-2020 con un rinnovato Staff Tecnico e un’offerta ampliata di corsi. Ma iniziamo dallo Staff Tecnico che ha visto l’inserimento del Maestro Claudio Del Macchia, classe 1961 e proveniente dall’Accademia Scherma di Livorno. Tecnico di esperienza, collabora con la Federazione di Scherma Turca per seguire l’ex-atleta azzurro Martino Minuto oggi titolare della nazionale turca. Segue inoltre la scherma paralimpica, in particolare, l’atleta Martino Serravalli, schermidore di grandi contenuti tecnici che vanta già una partecipazione ai Campionati del Mondo di Roma del 2017, oltre a numerosi podi in campo nazionale.

Il Maestro Claudio del Macchia entra come Responsabile della Spada, sostituendo la dimissionaria Istruttrice Patrizia Alby. Responsabile del fioretto è confermata la Maestra Elena Cazzato, una delle fondatrici del Club Scherma Cambiano insieme al Maestro Mario Rosati, Presidente e Direttore Tecnico.

Entra a far parte dello Staff Tecnico anche Ilaria Fiorini, Istruttrice Nazionale di Scherma, ma anche molto conosciuta come istruttrice di fitness musicale, corpo libero, ginnastica adattata, pilates, pavimento pelvico, ginnastica pre/post parto e ginnastica posturale.

Il dott. Giovanni Bianucci, Vice Presidente del Club Scherma Cambiano, commenta così il nuovo assetto organizzativo: “L’ingresso di Del Macchia e Fiorini ha permesso di ampliare la nostra offerta sia in termini quantitativi che qualitativi. Abbiamo esteso la stagione da 9 a 10 mesi, con termine il 30 di giugno. Dalle 12:30 alle 16:30 si svolgeranno i corsi dell’area fitness, condotti da Ilaria Fiorini, mentre alle 17:00 inizia l’attività dedicata alla scherma dove è impegnato l’intero staff tecnico. La novità di quest’anno, oltre ai corsi dell’area fitness, riguarda il corso Master o Fitness Scherma, riservato a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla scherma e, nello stesso tempo, curare la forma fisica. Il corso si tiene due volte alla settimana dalla 19:30 alle 20:30 e in ogni sessione di allenamento la prima parte è dedicata all’attività fisica, mentre la seconda ai fondamentali della scherma. In esperienze precedenti è capitato che alcuni atleti, che avevano frequentato i corsi master, sono poi passati all’agonismo; la scherma, infatti, è uno sport che può essere praticato anche in età avanzata tant’è che esistono circuiti nazionali e internazionali di gare dedicate a questa categoria.

Ad oggi il Club Scherma Cambiano vanta circa 50 iscritti, suddivisi nelle specialità fioretto e spada, e dispone di una sede a tempo pieno, dotata di aria condizionata, con di 5 pedane regolamentari e di una seconda palestra, dedicata all’attività fitness; è facilmente raggiungibile e dista soli 10 minuti dal stazione di Empoli. Ritengo che vi siano tutti i presupposti per un’offerta vantaggiosa e di qualità legata allo sport italiano più medagliato nella storia delle Olimpiadi”.

Fonte: Club Scherma Cambiano

Tutte le notizie di Scherma