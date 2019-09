Cocaina nascosta nel lucchetto della bici: denunciati due fratelli

Si erano ingegnati per nascondere la droga in un posto sicuro o meglio in un oggetto sicuro, dato che si trattava del lucchetto della bicicletta. Il nascondiglio è stato scoperto la notte scorsa dalla polizia durante un controllo mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi della Stazione Santa Maria Novella.

Gli agenti stavano tenendo d’occhio due cittadini marocchini che continuavano a parlare tra loro fin quando non sono stati avvicinati da un’autovettura con a bordo una coppia di giovani, un uomo ed una donna. Uno dei cittadini stranieri è salito a bordo della macchina che è poi ripartita verso Borgo Ognissanti seguita dai poliziotti motociclisti in borghese.

Appena l’auto si è fermata è scattato il controllo e gli agenti hanno sorpreso la donna che stava per sniffare una striscia di cocaina dallo smartphone. La polizia è subito intervenuta effettuando anche un controllo presso il domicilio in zona del cittadino magrebino, ritenuto dagli inquirenti il materiale spacciatore dello stupefacente. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti un tablet e due telefonini rubati (oggetti che in parte sono già stati restituiti ai legittimi proprietari).

Durante l’operazione uno degli agenti, che era rimasto in strada, si è visto arrivare in bicicletta il fratello del pusher.

Quest’ultimo ha tentato di evitare il controllo ma è stato subito bloccato. La polizia ho poi scoperto che il fermato nascondeva altra cocaina nel lucchetto della bicicletta.

Al momento i due fratelli, 38 e 30 anni, sono stati rispettivamente denunciati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi dovranno anche rispondere della ricettazione degli apparecchi elettronici rubati, recuperati dalla polizia nella loro abitazione.

Tutte le notizie di Firenze