Convegno alle Officine Garibaldi sul riscaldamento globale

In occasione della 15° edizione della festa della cultura calabrese (in programma dal 19 al 22 settembre a Pisa), l’associazione “Esperia” organizza alle Officine Garibaldi un convegno sul global warming. Sabato 21 settembre, dalle 9.30 alle 13.30, si terrà il dibattito “Ambiente: istruzioni per l'uso, tra tecnologia, politica e cultura”. Esperti del settore discuteranno su come affrontare la problematica suggerendo soluzioni possibili su come limitare i danni e su come gestire i comportamenti umani in rapporto agli ecosistemi. I relatori parleranno di stili di vita sostenibili, modalità che permettono di non alterare del tutto gli equilibri naturali e che permettono il soddisfacimento delle attuali esigenze senza compromettere le future generazioni. Interverranno Luca Pardi, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa e presidente dal 2010 di Aspo-Italia (Association for the Study of Peak Oil & Gas), che parlerà dei “cambiamenti climatici: cambiare visione sul futuro e prepararsi”, Simone D'Alessandro, professore associato di economia politica del dipartimento di economia e management dell’Università di Pisa ed esperto di economia circolare, decrescita e sostenibilità ambientale, che illustrerà il tema della “sostenibilità ecologica e decrescita e su come ridurre la scala produttiva e far crescere il livello di benessere della popolazione e di salute del sistema sociale ed ecologico”, Annalisa Corrado, ingegnere co-portavoce di Green Italia, responsabile tecnico di AzzeroCO2 e del Kyoto Club, e componente comitato scientifico di Possibile che affronterà la problematica del “danno ambientale tra misure di tutela e responsabilità: azioni virtuose in ambito urbano ed extraurbano”, Jacopo Simonetta, dottore in scienze naturali, ecologo esperto in conservazione e gestione della natura, che parlerà di “parchi e aree protette, unica difesa in atto dai cambiamenti climatici”. Coordinatrice e moderatrice dell'incontro sarà Angela Giudiceandrea, agronoma e consigliere del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. A chiusura lavori i relatori resteranno con il pubblico per rispondere a domande e a curiosità.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa