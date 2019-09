Dall'Australia tornano a esibirsi nella Chiesa di San Domenico dopo 8 anni

Dopo 8 anni esatti torna ad esibirsi a San Miniato un gruppo corale australiano, proveniente ancora una volta dallo Stato del Queensland, lo Stato del Sole, ossia la parte nord orientale dell’Australia, che offre un ambiente naturale senza pari al mondo, con una moltitudine di straordinari paesaggi naturali, che vanno dalle zone costiere tropicali alle foreste pluviali lussureggianti, fino alle secche zone interne.

Dopo il concerto del 20 settembre 2011, effettuato dal coro di Brisbane, terza città dell’Australia in ordine di grandezza e capitale del Queensland, giunge a San Miniato, il prossimo 20 settembre (venerdi), il «Sunshine Coast Oriana Choir», che si esibirà nella prestigiosa cornice della Chiesa di San Domenico alle ore 21.30.

Costituitosi nel 2005 a Buderim, caratteristico paese dell’entroterra della “Sunshine Coast” (Costa del Sole), che comprende tante regioni diverse e interessanti dal punto di vista naturalistico, il «Sunshine Coast Oriana Choir» è composto da 50 cantori ed è diretto dal maestro Matt Collins, coadiuvato dalla pianista Fay Baker.

Il concerto prevede un programma di musica sacra molto vario quanto impegnativo, dai mottetti di Giovanni Pierluigi da Palestrina alle composizioni di Ola Gjeilo.

Il coro vanta una qualificata attività ed è stato premiato in alcuni concorsi nazionali ed internazionali. Con il primo viaggio concertistico in Italia il coro arriva a compiere la sua terza tournée in Europa, che partirà da Roma il 16 settembre, nella basilica di San Pietro in Vaticano, per terminare il 1 ottobre nella basilica di San Marco a Venezia.

L’evento del 20 settembre, con ingresso libero e gratuito, è promosso dall’agenzia londinese Music and Travel - Tour Consultants Ltd ed è organizzato dal coro «Monsignor Cosimo Balducci», il quale, come consuetudine, introdurrà il concerto con una sua piccola esibizione. La compagine, guidata dal maestro Auro Maggini e accompagnata all’organo dal maestro Matteo Venturini, è da sempre lieta di aprire queste serate musicali, che permettono al coro della Città di San Miniato di raccontarsi e di far conoscere e apprezzare il suono dell’organo della Chiesa dei Santi Jacopo e Lucia, detta di San Domenico. “

Da oltre 10 anni - scrive il suo presidente, Cristiano Benedetti - continuiamo con entusiasmo a ricevere a San Miniato orchestre e gruppi corali provenienti dall’Australia, appunto, da Germania, Francia, Inghilterra, America e Norvegia, in un contesto paesaggistico e culturale di notevole interesse turistico e storico. Sono appuntamenti musicali firmati sempre da un tocco d’internazionalità, che ci arricchiscono ogni volta che accadono, perché generano cultura e soprattutto amicizia, apportando dinamicità alla nostra associazione, attiva sul territorio da 38 anni”.

