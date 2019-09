Servizio Civile 2019, dodici posti alla Misericordia di Castelfiorentino

L'Arciconfraternita di Misericordia di Castelfiorentino ha visto confermata la disponibilità di dodici posti con il nuovo bando di Servizio Civile Universale!

Un'esperienza aperta a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni che consiste in un anno di impegno grazie al quale, attraverso i progetti proposti “Misericordie e Emergenza 2019” e “Un Monte di Solidarietà 2019”, è possibile mettersi in contatto con il mondo del sociale, maturando un'esperienza nuova che consente una crescita personale e lavorativa.

Per partecipare occorre fare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it e deve essere presentata entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.

Fonte: Misericordia di Castelfiorentino

Tutte le notizie di Castelfiorentino