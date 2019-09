Il doposcuola e la ludoteca dell’Atelier Shalom riaprirà il 16 settembre

Il doposcuola e la ludoteca dell’Atelier Shalom riaprirà i battenti il 16 settembre. Ormai attivo sul territorio di San Miniato dal 2015, porterà avanti il lavoro fatto durante l’estate dai giovani animatori ed educatori Shalom; infatti oltre a essere un servizio di doposcuola l’ambiente in cui si troveranno i bambini riporterà sempre ai valori fondanti dello Shalom, con attività e iniziative pensate per loro. La struttura è rivolta ai bambini dai 3 anni ai 15 anni, che troveranno un sostegno per i compiti scolastici e attività ludiche e laboratoriali in cui potranno esprimersi al massimo. Inoltre sarà possibile anche usufruire del servizio mensa. A fianco dei piccoli ci saranno educatori e volontari del Movimento, che metteranno a disposizione le loro risorse.

Per info e iscrizioni ester@movimento-shalom.org o 0571/400462

Fonte: Movimento Shalom Onlus

Tutte le notizie di San Miniato