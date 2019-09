Dà in escandescenze nella sua auto, con sé un coltello di 15 cm: denunciato

Stava dando in escandescenze nella sua auto, fermo in un’area di servizio di viale Petrarca a Empoli. L'uomo, un 57enne empolese, R.L.R leiniziali, è stato notato da alcuni cittadini che hanno chiamato i carabinieri, intorno alle ore 2 della notte. All’interno della vettura i militari hanno rinvenuto un coltello lungo 15 cm con lama di 6,5 cm. Per questo hanno denunciato l'uomo, noto e con precedenti penali, per porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Il 57enne era in evidente stato di alterazione psico-fisica. È stato deferito in stato di libertà con conseguente sequestro del coltello.

