Escursione in Garfagnana per il gruppo Geco Castelfiorentino

Domenica 15 settembre escursione tra i borghi antichi posti sul lago di Gremolazzo in Garfagnana. Occasione per conoscere camminando un territorio molto vasto e vario che è l'Alta Garfagnana, stupenda parte poco conosciuta della nostra Toscana. Camminando tra prati e boschi di faggio che si alternano alla visione stupenda delle Alpi Apuane. Visiteremo Nicciano nel comune di Piazza al Serchio, per poi proseguire a piedi visitando i borghi di Castagnola, Agliano e Gremolazzo nel comuni di Minucciano. Piccoli borghi e vecchie capanne con tetti spioventi e stupendi prati da dove si godono meravigliosi panorami per giungere al Lago di Gremolazzo dove nel suo specchio d'acqua si riflette il monte Pisanino la massima cima delle Apuane 1946 mt. L'itinerario è un'anello che ci condurrà al rientro da dove siamo partiti. Percorso E escursionistico su strade bianche e sentiero e strade minori,Km 13 con dislivello tot. in salita di 480 mt. Pranzo al sacco. Aperta ai soci FIE gruppo GECO Castelfiorentino. Per info: gruppo GECO - alessio latini 339 15 61 203 alessiolatinigeco1@gmail.com. Per iscriversi in modo gratuito ma attivando la tessera assicurativa personale infortuni e rct per tutto l'anno, chiamare prima della partenza lasciando i dati tessera.

Fonte: Geco Castelfiorentino

