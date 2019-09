Fai subito centro!, gli studenti tutor incontrano le matricole

Mentre proseguono le immatricolazioni all’Università di Siena, lunedì 16 settembre, dalle ore 10 nell’aula magna storica del palazzo del rettorato, gli studenti tutor incontrano le matricole e coloro che ancora sono alle prese con la scelta del corso di laurea. L’iniziativa, dal titolo “Fai subito centro!”, vuole essere un’occasione di orientamento e formazione per chi arriva per la prima volta in Ateneo. I tutor, studenti esperti iscritti all’Università da alcuni anni, saranno a disposizione per informazioni e consigli da “studente a studente” e per far conoscere i servizi online di Ateneo. Lo stesso evento sarà proposto il 19 settembre ad Arezzo, dalle ore 9 nel campus universitario del Pionta (viale Cittadini), e il 7 ottobre a Grosseto, presso il Polo universitario in via Ginori.

Sempre per le matricole, nelle prossime settimane e fino al 10 ottobre, sono in programma anche i “Welcome Day”, giornate di incontri con i docenti e gli studenti tutor, che si svolgeranno nei diversi complessi didattici dell’Ateneo. I programmi delle giornate di benvenuto alle matricole sono pubblicati nelle pagine web del portale di Ateneo dedicate all’Orientamento e al tutorato. Inoltre, dei punti di ricevimento degli studenti tutor saranno attivi fino all’11 ottobre presso gli uffici Studenti e didattica dei dipartimenti.

E’ possibile immatricolarsi ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico fino al 31 ottobre. Tutte le informazioni sui corsi, sulla procedura di immatricolazione online, sui pagamenti e sulle scadenze sono consultabili nel sito di Ateneo www.unisi.it/immatricolazioni. Sulle giornate dedicate ai nuovi studenti si può consultare anche la pagina www.unisi.it/unisilife/eventi/welcome-days-giornate-di-benvenuto-ai-nuovi-studenti

Fonte: Università di Siena

