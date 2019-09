FdI Toscana, gli stati generali a Pistoia: "Noi partito del territorio"

“In politica vanno di moda le etichette per individuare questo o quel partito, così anche Fratelli d’Italia ne ha una: siamo il 'partito del territorio’. Domani presenteremo la nostra squadra di governo toscana: una squadra composta da oltre 150 persone, tra consiglieri comunali, assessori, sindaci, parlamentari… Insomma, una realtà viva e florida che vuol dire la sua in Toscana”. A parlare è Francesco Torselli, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia che, assieme al senatore pistoiese Patrizio La Pietra, ha organizzato per la giornata di domani, con inizio alle 9.30 presso il Toscana Fair di Pistoia, gli “Stati Generali degli eletti della Toscana”, un appuntamento pensato "aspettando Atreju", ossia la festa nazionale che si terrà a Roma il prossimo fine settimana.

“Siamo il partito del territorio - spiega Torselli - perché i nostri amministratori vengono eletti, ovunque, a suon di preferenze, segno che Fratelli d’Italia candida persone autenticamente rappresentative, stimate ed apprezzate dagli elettori. Altro dato importante: la stragrande maggioranza dei consiglieri comunali ha meno di 40 anni ed è alla prima esperienza amministrativa, a testimonianza di come il nostro movimento sia giovane e in continua espansione e crescita”.

“Non ci vogliamo nascondere dietro ad un dito. - continua Torselli - L’evento di domani serve a raccordare i nostri eletti attorno ai temi fondamentali dell’amministrazione pubblica, in quelli che abbiamo chiamato ’tavoli tematici’, ma serve anche per iniziare ad ordinare le idee in vista delle prossime elezioni regionali, dove Fratelli d’Italia sarà la forza trainante del centrodestra che, auspico, riesca ad allargare i propri confini ben oltre lo schema tradizionale ‘a tre partiti’, partendo proprio dalle esperienze dei nostri sindaci, che stanno amministrando in maniera impeccabile. Se qualcuno deve parlare di ‘movimento dei sindaci’ questo è il centrodestra, non certo il Pd che governa questa regione da 70 anni e che mai si è interessato a cosa accade davvero nei territori”.

