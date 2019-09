Fermato pacco con 40mila etichette false al 'Galilei': era diretto a San Miniato. Denunciato un uomo

Si era fatto inviare 40mila articoli con marchi contraffatti, ma i funzionari dell'Agenzia delle Dogane in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno bloccato la merce all'aeroporto Galilei di Pisa, rintracciando poi il suo destinatario. All'interno della spedizione, proveniente dall'estremo oriente, erano presenti etichette recanti effigie, simboli e scritte di note griffes della moda (Stone Island, K-way, Moncler e Woolrich), pronte per essere apposte sui vari capi.

Per l'uomo, un soggetto di origini africane residente a San Miniato, è scattata quindi la denuncia per i reati di ricettazione e contraffazione. Il sequestro della merce è avvenuta nell'ambito dell’operazione denominata 'Sly Labels', un'attività finalizzata al contrasto alle frodi extratributarie al fine di contrastare la filiera del falso e i suoi canali di approvvigionamento. Nello specifico sono stati eseguiti controlli con l’ausilio di sistemi di scannerizzazione sulle merci in arrivo presso l’Aeroporto di Pisa e provenienti da Paesi a rischio.

