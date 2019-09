Festa Autogestioni, cena sociale col Sunia nelle case popolari

Per il secondo anno consecutivo, gli inquilini delle case popolari del Quartiere 5 di Firenze hanno organizzato un'iniziativa per festeggiare la fine dell'estate: una serata dove gli 'ingredienti' principali saranno condivisione, socialità e buon vicinato. Di questi tempi, in cui il senso civico e la coesione sociale sono a rischio, queste occasioni diventano preziose esperienze, mentre le Autogestioni degli alloggi pubblici fiorentini sono presidi di coesione sociale e di rispetto e cura del bene pubblico. “Le Autogestioni sono un'esperienza esclusiva della nostra area metropolitana - dice Laura Grandi, segretaria del Sunia di Firenze -, attraverso le quali i residenti delle case popolari provvedono autonomamente alla gestione dei servizi, a mantenere il decoro nei palazzi e un tessuto sociale sano e democratico. E l'iniziativa di sabato 14 settembre è la chiara dimostrazione di come le case popolari nel territorio fiorentino siano esempi positivi di socialità, grazie al contributo delle persone che ci abitano e interagiscono positivamente'.

Il menù della cena sociale sarà costituito dal contributo culinario dei partecipanti: ognuno porterà le specialità anche del proprio paese di origine. Sarà un momento di festa aperto a tutti gli inquilini delle Case Popolari e agli abitanti della zona. Saranno presenti anche esponenti istituzionali di Comune e Quartiere. Il Sunia aspetta tutti domani dalle ore 19 in via Carlo del Prete 45/47, chi viene può portare qualcosa da mangiare cucinato da casa. E dopo mangiato ci sarà tanta musica e 'ballo libero' fino a tarda sera.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze