Festa Insieme 2019, giornata di festa partecipata con le realtà associative castellane

Domenica 8 settembre, Festa Insieme ha compiuto il quarto anno di età. Bambini, ragazzi, adulti e anziani hanno popolato il Parco Roosevelt e si sono cimentati in diverse attività sportive senza tralasciare la visita alla mostra “Sei di Castelfiorentino se…”, la sosta agli stand delle associazioni, di volontariato e dell’artigianato, e ai tavoli dell’area riservata al ristoro.

Ricordiamo che Festa Insieme è il frutto della collaborazione tra Avis Castelfiorentino, Polisportiva I’Giglio, Proloco Castelfiorentino e Associazione Agricoltori Castelfiorentino e contiene, al suo interno, altre due feste quali “Polisportiva in festa” e “Festa sull’aia”. Tutto questo la rende una manifestazione ricca di colori e allegria nella quale è possibile entrare in contatto con diverse realtà castellane e far conoscere ai più piccoli le tradizioni del nostro paese. Nel pomeriggio di domenica, tanti bambini si sono dedicati alla pigiatura dell’uva con entusiasmo e interesse per salire, poi, sul trattore e guidarlo come veri agricoltori.

In merito alle attività sportive, numerosi sono stati i bambini che si sono impegnati nel percorso a loro dedicato. Tale percorso prevedeva che i partecipanti si mettessero alla prova nelle discipline sportive della Polisportiva I’Giglio per ricevere un omaggio da parte della Polisportiva stessa. Gli istruttori si sono mostrati disponibili ad insegnare ai piccoli partecipanti come svolgere gli esercizi basilari nella loro disciplina e si sono divertiti a giocare con loro. E’ necessario sottolineare che l’associazione offre corsi rivolti a varie fasce d’età, non solo ai bambini; anche per gli adulti, infatti, è possibile praticare ginnastica, tennis, kickboxing, boxe, karate e self-defense, atletica, podismo, bocce, calcetto femminile, trekking e tiro alla fune. A queste attività si aggiunge il “River Trophy”, settore sportivo attivo nel periodo estivo.

La novità che la Polisportiva I’Giglio offre quest’anno consiste nella nascita del corso antibullismo, gestito dall’allievo diretto del Maestro israeliano Amnon Maor: il maestro di autodifesa Marco Pistolesi. Collaboreranno al progetto, due Dottoresse in Psicologia che, una volta al mese (con la possibilità di aumentare il numero di incontri), saranno a disposizione dei ragazzi per ascoltarli, dialogare con loro e verificarne i progressi.

Uno spazio di ascolto sarà dedicato anche ai genitori interessati, a fine lezione. Per maggiori informazioni, contattare Marco Pistolesi al numero 3397886531. Ricordiamo che è possibile ricevere informazioni su tutte le attività sportive della Polisportiva I’Giglio presso la sede (circolo tennis) oppure telefonando al numero 3668131266 (Morena).

Silvano Comanducci, in qualità di presidente della Polisportiva I’Giglio, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento; ringrazia, inoltre, tutti i presenti per aver portato sorrisi e allegria.

Un ringraziamento particolare da tutta la Polisportiva va all’amministrazione comunale senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile.

Fonte: Ufficio stampa

