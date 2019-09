Gli amministratori 'under 35' della Lega si ritrovano a Prato: 6 consiglieri dall'Empolese Valdelsa

All'incontro, moderato da Federico Bussolin, Consigliere comunale a Firenze nonchè Coordinatore Lega Giovani Toscana, sono intervenuti Susanna Ceccardi, eurodeputato, On. Andrea Crippa, Vicesegretario federale Lega e On. Luca Toccalini, Coordinatore Lega Giovani Lombardia.

La serata è stata assai partecipata e si è rivelata essere occasione proficua per fare il punto della situazione politica attuale e tracciare il da farsi in vista di Toscana 2020 e dei prossimi appuntamenti regionali.

Presenti i giovani leghisti dell'Empolese-Valdelsa Andrea Picchielli, Vittorio Battini e Gabriele Chiavacci (Consiglieri comunali in Empoli), Gianmarco Porciani (Consigliere comunale presso Fucecchio), Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo (Consigliere comunali a Certaldo). Questa delegazione di Amministratori under 35, nel territorio toscano, è la più copiosa fra gli eletti della Lega e ha potuto confrontarsi con gli Onorevoli per poter affrontare al meglio le sfide che si presenteranno nei mesi a venire e, assieme ad altri giovani colleghi Amministratori "verdi", ha potuto iniziare a costruire un percorso roseo per il movimento leghista in Toscana, con due obiettivi: fare squadra e vincere.