Scricchiolii nel gruppo Impegnarsi: "Divergenze difficili da gestire"

Ci sono scricchiolii nel gruppo Impegnarsi per Capraia e Limite, entrato in Consiglio comunale alle ultime elezioni con a capo Claudio Ometto. Alcuni membri della lista civica, che ci tengono per ora a rimanere anonimi, potrebbero separarsi. La situazione sarà definita nelle prossime settimane anche con una conferenza stampa, ma un comunicato in arrivo da alcuni rappresentanti fa pensare a una divisione.

Queste le loro parole: "Siamo un gruppo di cittadini che nelle ultime elezioni si è prodigato ed ha creduto nel progetto di “impegnarsi per capraia e limite”. Sono stati mesi di incontri, dove abbiamo raccolto istanze, pensieri, idee, uniti dalla volontà, di mettere le nostre energie al servizio del paese. Tutto questo a prescindere dalla parte politica di provenienza. Un progetto “civico” che si sarebbe dovuto contrapporre a due schieramenti eterogenei. Con il tempo però, le divergenze politiche sono diventate difficili da gestire all’interno del gruppo. Si è iniziato a dare importanza a contesti e problematiche nazionali, lontani dalla vere emergenze del nostro comune. Nonostante tutto non ci siamo arresi. Convinti che ci sia spazio per una nuova forza politica, capace di poter immaginare per Capraia e Limite, un epocale cambiamento".

