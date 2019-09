Inaugurata la scuola dell'infanzia La Balena-Chiazzano, accoglierà oltre 100 bambini

Da lunedì 16 settembre la scuola dell’infanzia La Balena-Chiazzano potrà accogliere i centodieci bambini iscritti in un edificio completamente rinnovato e messo in sicurezza.

La materna di via Bassa della Vergine, chiusa nel settembre 2018 per effettuare i lavori di messa in sicurezza, è stata inaugurata questa mattina dal sindaco Alessandro Tomasi, che ha tagliato il nastro tricolore alla presenza delle tante famiglie e insegnanti presenti, insieme all’assessore all’Istruzione Alessandra Frosini, al viceprefetto di Pistoia Carmela Crea, al presidente della Fondazione Caript Luca Iozzelli, alla referente dell’Istituto comprensivo Raffaello Lucia Bertini e al vescovo Fausto Tardelli che ha benedetto la scuola.

«Quando si inaugura una scuola – ha dichiarato il sindaco Alessandro Tomasi prima del taglio del nastro – è una vittoria per tutta la città. E quando, purtroppo, si deve chiudere una scuola per ragioni di sicurezza, si apre una grande ferita. Oggi finalmente viviamo la gioia di poter inaugurare questo edificio messo in sicurezza e rinnovato. Andiamo avanti nel difficile percorso intrapreso per migliorare gli edifici scolastici comunali. Si tratta di una priorità e del futuro della nostra città».

Il maggior intervento, quello appaltato tramite gara dal Comune alla Assia Appalti Srls, ha riguardato il miglioramento sismico dell’edificio attraverso il rinforzo della struttura: una messa in sicurezza completata con la realizzazione della scala antincendio.

Gli altri lavori hanno permesso di sostituire il sistema di illuminazione (compreso quello di emergenza) con luci a led, gli infissi interni, i bagni e la pavimentazione; è stata inoltre rifatta l’area esterna con la realizzazione di un vialetto di ingresso e la sistemazione del giardino, curato dai giardinieri del Comune.

L’opera è stata finanziata dal Comune di Pistoia con 277mila euro e dalla Fondazione Caript – concessi nell’ambito del bando Cantieri Smart 2017 per lavori di adeguamento e miglioramento sismico - con 163mila euro, per un ammontare complessivo di 440mila euro.

I lavori sono iniziati a novembre 2018, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo approvato dalla giunta comunale e della relativa gara di appalto per la realizzazione dell’opera.

«Oggi le famiglie e le insegnanti hanno potuto vedere i frutti del grande lavoro che abbiamo fatto – ha detto l’assessore all’Istruzione Alessandra Frosini – Il nostro impegno e quello degli uffici tecnici, in particolare quello dell’edilizia scolastica, che ringrazio, è proseguito senza sosta nel mese di agosto, con 8 cantieri aperti nelle scuole comunali per un ammontare di lavori di circa 1 milione di euro affinché al rientro i bambini potessero trovare scuole migliori. A distanza di un anno dall’inaugurazione della Girandola, inauguriamo un’altra scuola».

Il sindaco e l’assessore hanno voluto ringraziare in particolare i genitori dei bambini di Chiazzano, che sono stati trasferiti alla Balena a seguito della chiusura della scuola dell’infanzia locale (realizzata nel 1961) per le criticità statiche e sismiche emerse dai controlli effettuati nell’ambito dell’imponente piano di verifiche condotto dall’Amministrazione Tomasi.

«Il comportamento di queste famiglie – hanno sottolineato il sindaco e l’assessore all’istruzione durante l’inaugurazione – è stato encomiabile. Hanno da subito capito che in nome della sicurezza dei bambini si può sopportare anche qualche disagio. A questi genitori va il nostro grazie, così come a quelli dei bambini della Balena, che da lunedì potranno portare i propri figli in una scuola sicura e completamente rinnovata».

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia