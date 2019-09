Brutto scontro lungo via Francesca Nord, feriti i conducenti a Castelfranco

Non c'è stato bisogno per fortuna dell'elisoccorso Pegaso in merito all'incidente delle 17 circa lungo la sp Francesca Nord a Castelfranco di Sotto, ancora una volta all'altezza di via dello Stadio-via Aldo MoRo, teatro di numerosi altri eventi simili. Due auto, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrate pare per una mancata precedenza perché una di queste stava svoltando in via Aldo Moro. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco che hanno messo in sicurezza le vetture, la polizia municipale, i carabinieri, un'automedica e due ambulanze, della Pubblica assistenza locale e della Misericordia di Santa Croce. Sono rimasti feriti i conducenti ma non in maniera grave, sono infatti riusciti a uscire senza dover forzare le lamiere. Il traffico è stato chiuso per circa un quarto d'ora per l'abbondante olio perso dai due veicoli, che si è riversato in strada.

