La Scala, Ferraro (Lega): "Brutti cordoli di gomma per la viabilità"

A San Miniato nella frazione di La Scala c’è una via baciata dal Signore per le attenzioni che le sono state riservate, forse non per nulla si chiama Via Sanfelice.

La storia di questa strada è sorprendente. Per anni è stata tenuta come strada a fondo chiuso mediate l’uso di blocchi di cemento, nonostante essa fosse ben collegata con altra strada. Una strada volutamente monca, che per anni ha reso la viabilità della frazione zoppa e complicata. Nel tempo tante sono state le lamentele per questa situazione, ma non c’è stato niente da fare, la strada doveva rimanere a fondo chiuso.

Dopo anni di questa singolare situazione recentemente Via Sanfelice è stata finalmente collegata a Via Torino, cessando di essere un inutile vicolo cieco. I blocchi di cemento sono stati rimossi e la ex cenerentola è diventata una vera strada, connessa con il resto della viabilità della frazione.

Questa nuova situazione di Via Sanfelice, che gli ha dato un carattere di effettiva pubblica utilità, evidentemente è apparsa eccessiva. Ecco allora che tolti i blocchi di cemento che impedivano la circolazione, sono apparsi vistosi e brutti cordoli di gomma al lato della strada che formano una sorta di marciapiede e nel contempo rendono difficoltosa una pur minima sosta delle auto disincentivandone il transito, come in realtà è avvenuto.

Molte strade a San Miniato non hanno marciapiedi, ma poche hanno avuto il privilegio di poter godere di sostitutivi cordoli di gomma. Tante attenzioni per questa strada destano meraviglia. L’impressione però è che la frazione di La Scala in tema di viabilità sia una repubblica a parte, dove tutto è possibile, strade forzatamente a fondo chiuso, cordoli di gomma, pericolose e mal segnalate isole pedonali (con limitrofi parcheggi altrettanto pericolosi) collocate sulla Via Toscoromagnola. A quando una gestione della viabilità più equilibrata?

Roberto Ferraro, consigliere comunale Lega San Miniato

