Spacciano marijuana al parco Valgimigli, denunciati

Un 31enne e un 22enne sono stati denunciati per spaccio a Lucca. I due giovani, di origini gambiane, sono stati sorpresi in possesso di 56 grammi di marijuana al parco Valgimigli. A scorgerli la polizia lucchese: gli agenti stavano controllando alcune persone al Baluardo di Santa Croce, quando i due pusher sono usciti dal parco attraverso un buco nella recinzione. Hanno visto gli agenti e hanno gettato nella vegetazione un sacco bianco. La polizia lo ha raccolto e ci ha trovato nove sacchetti neri con la marijuana.

Uno dei due, inoltre, era in possesso di una macchina fotografica nella cui memoria vi erano foto ritraenti una famiglia di chiare origini dell’est Europa, il cui menù funzione era in lingua russa. Ritenendo quindi che la macchina fotografica fosse probabilmente provento di furto, è stata sequestrata dagli agenti che hanno denunciato l’uomo anche per ricettazione.

I due, S. C. e D. S, entrambi richiedenti asilo, già noti alle Forze di Polizia, sono stati denunciati quindi per spaccio di sostanza stupefacente in concorso, e uno di loro per ricettazione.

