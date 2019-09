L'Use Computer Gross al torneo di Piombino

Per l'Use Computer Gross un fine settimana importante nella sua marcia di avvicinamento al nuovo campionato. La squadra di Alessio Marchini parteciperà infatti al memorial Francesco Scali di Piombino. Si tratta di un quadrangolare con partite che si disputano sabato e domenica sera. I biancorossi iniziano sabato sera alle 18 contro Cecina mentre, alle 20.30, sarà la volta di Piombino-Lucca. In base ai risultati, domenica si giocano le finali: alle 18 quella per il terzo posto ed alle 20.30 la finalissima

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

