Il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti, in programma per stasera al Parco della Cittadella, è stato annullato a causa "della sopravvenuta mancanza di concessione dei permessi da parte del Comune". È quanto comunicano gli organizzatori di Metarock Pisa. Le modalità del rimborso saranno comunicate via mail o contattando gli uffici. Da quanto si apprende i rimborsi saranno disponibili dalla prossima settimana.

