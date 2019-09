Motoraduno Harley Davidson e auto americane a I Fabbri

Il circolo Arci de I Fabbri organizza, con il patrocinio dal Comune di Pontedera, il suo quarto motoraduno, in programma domenica 15 settembre a partire dalle 15.30. Parteciperanno al Motoraduno rombanti Harley Davidson e auto americane. L'evento sarà allietato dalla musica del dj set e dal concerto dei SU/DC (cover band) AC/DC. “Come Amministrazione Comunale patrociniamo e sosteniamo iniziative come questa – hanno detto il sindaco Matteo Franconi e l'assessore Mattia Belli - che animano i quartieri e le Frazioni del nostro territorio rendendole più vive e valorizzate. Per questa ragione rivolgiamo un ringraziamento particolare agli organizzatori e alla cittadinanza di Treggiaia.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

