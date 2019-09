Musica a Castelfiorentino, quarta edizione di 'Melodie nella Marca'

Le “Melodie nella Marca”, rassegna del “settembre musicale castellano”, la cui quarta edizione ha preso il via lunedì scorso, propone per questo fine settimana ben due appuntamenti di spessore, nell’antico Monastero di Santa Maria della Marca.

L'obiettivo è come sempre quello di stimolare l’interesse per la riscoperta di tale antico complesso monastico (che gode peraltro di un’ottima acustica), le cui origini risalgono alla visita che San Francesco fece a Castelfiorentino nel 1210. Al suo interno, in particolare, si trova anche la Chiesa di Santa Chiara, visitabile in ciascuna delle serate contemplate dal programma, grazie all'impegno dell'associazione "Sveliamo la Marca".

Sabato 14 settembre sarà protagonista della serata “Il teatro comico di Pergolesi” con due opere: “La serva padrona”, intermezzo buffo su libretto di Gennaro Antonio Federico (1733), con Chiara Pieretti, Alessandro Calamai, Lorenzo Martinuzzi; e “Livietta e Tracollo”, intermezzo buffo su libretto di Tommaso Mariani (1734), con Martina Barreca, Alessandro Calamai, Jessica Pirrello, Lorenzo Martinuzzi. “Burattinaio” interpretato da Niccolò Taddei, musiche del “Quintetto Orpheus (Natalia Kuleshova, Gabriele Centorbi, Giovanni Mancini, Laura Goretti, Riccardo Ragno, Nicoletta Cantini).

Domenica 15 settembre una serata dedicata al Jazz con Claudio Fontanelli in "Ritmi dal mondo".

Conclusione mercoledì 18 settembre con “Musica del destino”, concerto sinfonico diretto da Gabriele Centorbi durante il quale ci sarà modo di ascoltare l’Ouverture del Coriolano di Beethoven e la 5° sinfonia del celebre compositore.

L’ingresso a ogni serata (inizio ore 21.00) è libero, ma è gradita un’offerta.

La cifra raccolta nel corso delle serate sarà destinata a delle borse di studio per i ragazzi che partecipano al progetto “Risvegli” della Scuola di Musica.

Buona musica e solidarietà sono dunque ottimi motivi per uscire la sera dopocena e trascorrere un paio d'ore in compagnia dei migliori talenti del nostro territorio e dei gruppi che si sono formati all'interno della Scuola di Musica.

Il Settembre Musicale Castellano è promosso dal Comune di Castelfiorentino, dall’Associazione Orpheus e dalla Scuola di Musica in collaborazione con la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino e il contributo della Banca Cambiano 1884 Spa e del Lions Club Certaldo Boccaccio. Patrocinio della Regione Toscana.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

